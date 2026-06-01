Beynac

Concert dans l’église

Eglise Beynac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez vous divertir en chansons avec le concert donné en l’église de la commune par les deux chorales La Bell’Avventura et La Voce della Dante.

Des chants profanes et sacrés seront proposés.

Avec, à la direction des chorales, Françoise Gaillard, et au piano, A. Metelin.

Un bon moment à passer en compagnie de ces deux groupes vocaux qui ont souhaité marqué à leur manière la fête de la musique certes, une semaine après mais de manière très conviviale! .

Eglise Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 16 63 64

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English : Concert dans l’église

L’événement Concert dans l’église Beynac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Val de Vienne