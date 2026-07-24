Informations pratiques

Moutier-Malcard

Concert dans l’église de Moutier Malcard Telemann, Bach, Mozart…

Moutier-Malcard Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Ce concert de musique classique, interprété par deux violonistes/ altistes sur instruments d’époques et modernes nous fera découvrir des oeuvres de Telemann, Bach et Mozart notamment.

Le prix d’entrée est de 15 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. Accès PMR. Information et réservation au 06-76-68-36-26 .

Moutier-Malcard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 36 26

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English : Concert dans l’église de Moutier Malcard Telemann, Bach, Mozart…

L’événement Concert dans l’église de Moutier Malcard Telemann, Bach, Mozart… Moutier-Malcard a été mis à jour le 2026-07-24 par Portes de la Creuse en Marche