Concert dans l’église de Sous-Parsat, Église, Mareilles

Informations pratiques

Concert dans l’église de Sous-Parsat Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Creuse

Prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les deux musiciens creusois Toby Dunn et Erwann Duneaud ont l’habitude de jouer ensemble. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une nouvelle aventure s’ouvre à eux.

Habitué à la musique improvisée avec son projet CRAVE, mené aux côtés de l’illustrateur Aurélien Morinière, Toby Dunn a invité Erwann Duneaud à le rejoindre dans l’église si singulière de Sous-Parsat.

Deux musiciens, deux guitares et de nombreux effets donneront naissance à une expérience sonore singulière, entre expérimentation, voyage et communion, le temps d’une improvisation.

Église Rue des Palisses 23150 Sous-Parsat Mareilles 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 55 93 http://tourisme-creuse-sudouest.com Église aux peintures et vitraux contemporains de Gabriel Chabrat Parking sur place

Les deux musiciens creusois Toby Dunn et Erwann Duneaud ont l’habitude de jouer ensemble, mais à l’occasion de ces journées du patrimoine, c’est une nouvelle aventure qui s’ouvre à eux.

©Nathalie Manaud