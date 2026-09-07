Concert dans l’église de Sous-Parsat, Église, Mareilles
dimanche 20 septembre 2026 · Église · Mareilles
Informations pratiques
Concert dans l’église de Sous-Parsat Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Creuse
Prix libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Les deux musiciens creusois Toby Dunn et Erwann Duneaud ont l’habitude de jouer ensemble. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une nouvelle aventure s’ouvre à eux.
Habitué à la musique improvisée avec son projet CRAVE, mené aux côtés de l’illustrateur Aurélien Morinière, Toby Dunn a invité Erwann Duneaud à le rejoindre dans l’église si singulière de Sous-Parsat.
Deux musiciens, deux guitares et de nombreux effets donneront naissance à une expérience sonore singulière, entre expérimentation, voyage et communion, le temps d’une improvisation.
Église Rue des Palisses 23150 Sous-Parsat Mareilles 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 55 93 http://tourisme-creuse-sudouest.com Église aux peintures et vitraux contemporains de Gabriel Chabrat Parking sur place
Les deux musiciens creusois Toby Dunn et Erwann Duneaud ont l’habitude de jouer ensemble, mais à l’occasion de ces journées du patrimoine, c’est une nouvelle aventure qui s’ouvre à eux.
©Nathalie Manaud
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