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CONCERT Danyl La BAM Metz

samedi 17 octobre 2026 · La BAM · Metz

CONCERT Danyl La BAM Metz

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La BAM
Adresse
20 Boulevard d'Alsace
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
28 Tarif de base plein tarif

Metz

CONCERT Danyl

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR
28
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Autodidacte, Danyl a commencé très tôt les productions pour lui comme pour les autres. Auteur, compositeur et beatmaker, il fait partie des premiers artistes à créer des morceaux en live sur la plateforme Twitch. Danyl est franco-algérien et puise dans les sonorités raï pour construire son univers musical. Inspiré par sa double culture et la modernité de son époque, Danyl sort son premier album ZMIG.Tout public
28  .

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

A self-taught artist, Danyl began producing music—both for himself and for others—at a very young age. As a songwriter, composer, and beatmaker, he was among the first artists to create tracks live on the Twitch platform. Danyl is Franco-Algerian and draws on ra’f sounds to build his musical universe. Inspired by his dual cultural background and the modernity of his era, Danyl released his debut album, *ZMIG*.

L’événement CONCERT Danyl Metz a été mis à jour le 2026-08-25 par AGENCE INSPIRE METZ

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