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AGENDA · Saint-Vincent-sur-Jard

Concert d’Aurélie Jieff ! Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard

mercredi 12 août 2026 · Rue Georges Clemenceau · Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue Georges Clemenceau
Adresse
Esplanade Clemenceau
Ville
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Département
Vendée
Tarif

Saint-Vincent-sur-Jard

Concert d’Aurélie Jieff !

Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

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Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 41 17 

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English :

L’événement Concert d’Aurélie Jieff ! Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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