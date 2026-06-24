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Concert David Corleone Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer

Concert David Corleone Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer

Concert David Corleone Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer vendredi 23 octobre 2026.

Lieu
Zone d'activité les Landelles
Adresse
Garage d'Eugène
Ville
50560 Blainville-sur-Mer
Département
Manche
Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Blainville-sur-Mer

Concert David Corleone

Zone d’activité les Landelles Garage d’Eugène Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Concert David Corleone (reggae / reprises / homme-orchestre).
Rendez-vous au restaurant Le Garage d’Eugène à Blainville-sur-Mer.   .

Zone d’activité les Landelles Garage d’Eugène Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 72 47 70  commercial.normandyleroy@gmail.com

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English : Concert David Corleone

L’événement Concert David Corleone Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme

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