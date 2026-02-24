Concert de Alma Latina La Palmyre Les Mathes
Concert de Alma Latina La Palmyre Les Mathes dimanche 23 août 2026.
Les Mathes
Concert de Alma Latina
La Palmyre Avenue de Saintonge Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 21:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Cap sur l’Espagne et l’Amérique latine !
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La Palmyre Avenue de Saintonge Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
Let’s head to Spain and Latin America!
L’événement Concert de Alma Latina Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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