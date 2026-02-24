Concert de Alma Latina La Palmyre Les Mathes dimanche 23 août 2026.

Les Mathes

Concert de Alma Latina

La Palmyre Avenue de Saintonge Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 21:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Cap sur l’Espagne et l’Amérique latine !

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La Palmyre Avenue de Saintonge Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

Let’s head to Spain and Latin America!

L’événement Concert de Alma Latina Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie Les Mathes La Palmyre