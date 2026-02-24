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Concert de Alma Latina La Palmyre Les Mathes

Concert de Alma Latina La Palmyre Les Mathes dimanche 23 août 2026.

Lieu
La Palmyre
Adresse
Avenue de Saintonge
Ville
17570 Les Mathes
Département
Charente-Maritime
Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Les Mathes

Concert de Alma Latina

La Palmyre Avenue de Saintonge Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 21:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Cap sur l’Espagne et l’Amérique latine !
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La Palmyre Avenue de Saintonge Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

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English :

Let’s head to Spain and Latin America!

L’événement Concert de Alma Latina Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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