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Spectacle de Magie Grandes Illusions Scène de la Pinède Les Mathes

Spectacle de Magie Grandes Illusions Scène de la Pinède Les Mathes mardi 18 août 2026.

Lieu
Scène de la Pinède
Adresse
La Palmyre
Ville
17570 Les Mathes
Département
Charente-Maritime
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Les Mathes

Spectacle de Magie Grandes Illusions

Scène de la Pinède La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Une soirée magique pour toute la famille !
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Scène de la Pinède La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

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English :

A magical evening for the whole family!

L’événement Spectacle de Magie Grandes Illusions Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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