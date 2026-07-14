AGENDA · Goulles
Concert de ballades irlandaises Goulles
samedi 1 août 2026 · Goulles
Informations pratiques
Goulles
Concert de ballades irlandaises
15 Avenue de la Xaintrie Noire Goulles Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concert de ballades irlandaises proposé à l’Auberge des Tours de Goulles. Une soirée musicale accompagnée d’une restauration sur place est proposée dans un cadre convivial. .
15 Avenue de la Xaintrie Noire Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 06 35 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de ballades irlandaises
L’événement Concert de ballades irlandaises Goulles a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme