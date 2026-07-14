Informations pratiques

Goulles

Concert de ballades irlandaises

15 Avenue de la Xaintrie Noire Goulles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concert de ballades irlandaises proposé à l’Auberge des Tours de Goulles. Une soirée musicale accompagnée d’une restauration sur place est proposée dans un cadre convivial. .

15 Avenue de la Xaintrie Noire Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 06 35 61

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English : Concert de ballades irlandaises

L’événement Concert de ballades irlandaises Goulles a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme