Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages aux Tours des Carbonnières Goulles mardi 14 juillet 2026.

Goulles

Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages aux Tours des Carbonnières

1 Avenue de la Xaintrie Blanche Goulles Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-11

Balade conviviale à la découverte des propriétés culinaires, thérapeutiques… des herbes, arbustes et arbres locaux, ainsi que du fameux site médiéval des Tours de Carbonnières… et sa biodiversité particulière

Durée 2h à 2h15, parcours de 2 km, avec dénivelé et larges portions ombragées.

Prévoir bonnes chaussures.

Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V). .

1 Avenue de la Xaintrie Blanche Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04

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English : Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages aux Tours des Carbonnières

L’événement Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages aux Tours des Carbonnières Goulles a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme