Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages aux Tours des Carbonnières Goulles
Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages aux Tours des Carbonnières Goulles mardi 14 juillet 2026.
Goulles
Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages aux Tours des Carbonnières
1 Avenue de la Xaintrie Blanche Goulles Corrèze
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-11
Balade conviviale à la découverte des propriétés culinaires, thérapeutiques… des herbes, arbustes et arbres locaux, ainsi que du fameux site médiéval des Tours de Carbonnières… et sa biodiversité particulière
Durée 2h à 2h15, parcours de 2 km, avec dénivelé et larges portions ombragées.
Prévoir bonnes chaussures.
Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V). .
1 Avenue de la Xaintrie Blanche Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04
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English : Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages aux Tours des Carbonnières
L’événement Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages aux Tours des Carbonnières Goulles a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme