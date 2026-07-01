Informations pratiques

Goulles

Balades secrètes en Corrèze mystère à Carbonnières

Auberge des Tours Goulles Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Au cœur de la mystérieuse forêt de Carbonnières, deux tours médiévales abritent un lourd secret la tragique histoire de la belle Catarina et du chevalier Bertrand. Suivez les traces de ce couple légendaire et plongez dans une énigme venue d’un autre temps, qui semble encore hanter les sentiers et les sous-bois environnants. Tout au long de la promenade, des passionnés d’histoire et de patrimoine vous dévoileront peu à peu les mystères de cette aventure, entre légende, mémoire locale et découverte d’un site exceptionnel .

Auberge des Tours Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

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English : Balades secrètes en Corrèze mystère à Carbonnières

L’événement Balades secrètes en Corrèze mystère à Carbonnières Goulles a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme