Balade-découverte La faune et la flore aux Tours de Carbonnières Goulles mardi 14 juillet 2026.

Goulles

Balade-découverte La faune et la flore aux Tours de Carbonnières

Goulles Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-11

Balade conviviale à la découverte de la faune et de la flore de la Vallée de Bedaine, affluent de la Maronne, passant par le fameux site médiéval des Tours de Carbonnières… et sa biodiversité particulière

Durée 2h à 2h15, parcours de 2 km, avec dénivelé et larges portions ombragées.

Prévoir bonnes chaussures.

Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V) .

Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04

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English : Balade-découverte La faune et la flore aux Tours de Carbonnières

L’événement Balade-découverte La faune et la flore aux Tours de Carbonnières Goulles a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme