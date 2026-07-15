Concert de Biso Musiki Salle des Fêtes Lescar
vendredi 9 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Concert de Biso Musiki
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Biso qui signifie Nous comme ensemble est le projet du jeune batteur Chacha
Angela. Il a développé sa propre musique en puisant dans ses racines congolaises et
en s’inspirant des musiques actuelles, notamment Jazz, Pop, Funk, Gospel, Rock.
Chacha chante en Lingala, sa langue natale et joue aussi du balafon, instrument
traditionnel fabriqué à partir de latte de bois et de calebasse. Il nous raconte sa
culture, la fraternité et la musique (muziki) qu’il considère comme la richesse des
ancêtres.
Biso, qui met l’accent sur la valorisation du métissage entre la musique de l’Afrique et
celle de l’Occident, a su créer un mélange unique et un son résolument contemporain.
Batterie et chant Chacha Angela, chant Gumiso Musendo, saxophone et basse
Antoine Perrut, guitare Niels Frechilla et Isma Suama, trombone Renaud Perrot.
Boisson et petite restauration sur place avec L’instant café .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Concert de Biso Musiki
L’événement Concert de Biso Musiki Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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