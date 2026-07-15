Concert de Biso Musiki Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert de Biso Musiki

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Biso qui signifie Nous comme ensemble est le projet du jeune batteur Chacha

Angela. Il a développé sa propre musique en puisant dans ses racines congolaises et

en s’inspirant des musiques actuelles, notamment Jazz, Pop, Funk, Gospel, Rock.

Chacha chante en Lingala, sa langue natale et joue aussi du balafon, instrument

traditionnel fabriqué à partir de latte de bois et de calebasse. Il nous raconte sa

culture, la fraternité et la musique (muziki) qu’il considère comme la richesse des

ancêtres.

Biso, qui met l’accent sur la valorisation du métissage entre la musique de l’Afrique et

celle de l’Occident, a su créer un mélange unique et un son résolument contemporain.

Batterie et chant Chacha Angela, chant Gumiso Musendo, saxophone et basse

Antoine Perrut, guitare Niels Frechilla et Isma Suama, trombone Renaud Perrot.

Boisson et petite restauration sur place avec L’instant café .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Concert de Biso Musiki

L’événement Concert de Biso Musiki Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau