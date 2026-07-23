Informations pratiques

Bourg

Concert de Bourg Arts et Vins l’Ensemble KHEOPS avec clarinette, violoncelle et harpe

Château de la Citadelle de Bourg Bourg Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Le 4 Décembre, l’ Ensemble KHEOPS avec Ronald VAN SPAENDOCK Clarinette, Marie HALLYNCK Violoncelle, Sophie HALLYNCK Harpe, un trio aux expressions et sensibilités remarquables, Shubert, Debussy, Beethoven,Vivaldi etc..

En 2014, Ronald Van Spaendock, reçoit le Prix Fuga , en 2018, il obtient le prix DARCHE FRERES. Il a étudié la clarinette avec Léon Jacot, Walter Boeykens, Anthony Pay et Karl Leiste. Sa discographie comporte plus de 50 enregistrements.

Sophie Hallynck, a participé à l’enregistrement de CD en Belgique et à l’étranger. Sa notoriété et son investissement dans la pédagogie lui ont permis d’être présidente de l’Association a harpe mosane et de présider le concours international de harpe Félix Godefroid.

Marie Hallynck, En 2002, elle est élue Soliste de l’année et à ses activités de concertiste. Elle joue sur un instrument italien attribué au luthier Chiocchi. .

Château de la Citadelle de Bourg Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

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English : Concert de Bourg Arts et Vins l’Ensemble KHEOPS avec clarinette, violoncelle et harpe

L’événement Concert de Bourg Arts et Vins l’Ensemble KHEOPS avec clarinette, violoncelle et harpe Bourg a été mis à jour le 2026-07-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme