Informations pratiques

Visite libre « sous la surface » : les secrets du musée et l’aventure de Jules, l’enfant de Bourg 19 et 20 septembre Musée de la voiture à cheval Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

En plus de la visite libre et gratuite du musée de la Voiture à cheval du XIXe siècle, labellisé Musée de France, découvrez également ses sous-sols : un souterrain cavalier du XVIe siècle et un aperçu d’une cuve à pétrole datant de la Seconde Guerre mondiale.

Plongez ensuite « Sous la surface », thème de l’année, à travers l’exposition « Par le trou de la serrure », réalisée par les ateliers Carnets de bord.

Les élèves de l’école Gabrielle-Dumontet de Bourg vous invitent à explorer les dessous de l’histoire, la face cachée des émotions et ce qui se dissimule derrière la fenêtre.

Découvrez également « Jules, l’enfant de Bourg », une création sonore adaptée d’un conte écrit par Ph. Pinier-Motyka et réalisée par la classe média du collège Jacques-Prévert ainsi que par les classes de CM1 et CM2 de l’école Gabrielle-Dumontet.

Une aventure surprise vous attend sur les pas de Jules, l’enfant de Bourg.

Musée de la voiture à cheval Parc de la Citadelle, 33710 Bourg Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 68 23 57 http://www.tourisme.bourg-en-gironde.fr Au cœur du village de Bourg, dans le parc de la Citadelle surplombant la Dordogne, vous pourrez découvrir le musée de la Citadelle, ses souterrains et ses calèches.

En plus de la visite, libre et gratuite, du musée de la Voiture à Cheval du 19e siècle, (Musée de France) et de ses sous sols : souterrain cavalier du 16e siècle, apperçu sur une cuve à pétrole de la…

©Musée de BOURG