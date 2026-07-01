Bourg fait son cinéma ! Bourg
jeudi 23 juillet 2026 · Bourg
Informations pratiques
Bourg
Bourg fait son cinéma !
Halle du Marché à Bourg Bourg Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23
L’association Emile et un Film lance un projet de ciné-club participatif et intergénérationnel pour réinstaller durablement le septième art au coeur de Bourg.
Un documentaire sur les pionniers du Reggae Dub en France et en Europe, Roots of French Dub un film de Jean-Christophe Lasbennes et Manu Mazaux.
Le Jeudi 23 Juillet
En ouverture du Festival Reggae Village (24-25-26 juillet)
19h-21h DJ set sous la Halle du marché, place de la Libération à Bourg.
21h30 Projection du documentaire “ Improvisators dub ”,
histoire de musiciens bordelais, pionniers du reggae dub en France.
–> Entrée à prix libre pour les adhérents.
–> Adhésion annuelle (6 séances) 10€.
Réservation conseillée
emilet1film@gmail.com
ou 06 11 87 73 18. .
Halle du Marché à Bourg Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 87 73 18
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English : Bourg fait son cinéma !
L’événement Bourg fait son cinéma ! Bourg a été mis à jour le 2026-07-17 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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