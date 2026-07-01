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Reggae Village Festival 2026 3e Édition ! Bourg

vendredi 24 juillet 2026 · Bourg

Reggae Village Festival 2026 3e Édition ! Bourg

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Sous la Halle et au Port
Ville
33710 Bourg
Département
Gironde
Tarif

Bourg

Reggae Village Festival 2026 3e Édition !

Sous la Halle et au Port Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Le Reggae Village Festival est de retour à Bourg du 24 au 26 juillet 2026 pour une troisième édition qui s’annonce mémorable !

Organisé par l’association Big up by Mouss / Permis de jouer, en partenariat avec le prestigieux SunSka Tour (Médoc), cet événement incontournable continue d’accueillir les plus grands noms du reggae.

Cette année, préparez-vous à vibrer avec notre tête d’affiche le groupe mythique OBIDAYA, habitué des plus grandes scènes internationales.

Esprit familial et ambiance conviviale garantie.
Vous avez été plus de 2300 personnes sur ces 3 jours sous l’ambiance de la caraïbe.
Venez nombreux en famille ou entre amis !   .

Sous la Halle et au Port Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 40 04 

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English : Reggae Village Festival 2026 3e Édition !

L’événement Reggae Village Festival 2026 3e Édition ! Bourg a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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