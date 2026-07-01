Reggae Village Festival 2026 3e Édition ! Bourg
vendredi 24 juillet 2026 · Bourg
Informations pratiques
Bourg
Reggae Village Festival 2026 3e Édition !
Sous la Halle et au Port Bourg Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Le Reggae Village Festival est de retour à Bourg du 24 au 26 juillet 2026 pour une troisième édition qui s’annonce mémorable !
Organisé par l’association Big up by Mouss / Permis de jouer, en partenariat avec le prestigieux SunSka Tour (Médoc), cet événement incontournable continue d’accueillir les plus grands noms du reggae.
Cette année, préparez-vous à vibrer avec notre tête d’affiche le groupe mythique OBIDAYA, habitué des plus grandes scènes internationales.
Esprit familial et ambiance conviviale garantie.
Vous avez été plus de 2300 personnes sur ces 3 jours sous l’ambiance de la caraïbe.
Venez nombreux en famille ou entre amis ! .
Sous la Halle et au Port Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 40 04
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English : Reggae Village Festival 2026 3e Édition !
L’événement Reggae Village Festival 2026 3e Édition ! Bourg a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourg Cubzaguais Tourisme