Informations pratiques

Bourg

Reggae Village Festival 2026 3e Édition !

Sous la Halle et au Port Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Le Reggae Village Festival est de retour à Bourg du 24 au 26 juillet 2026 pour une troisième édition qui s’annonce mémorable !

Organisé par l’association Big up by Mouss / Permis de jouer, en partenariat avec le prestigieux SunSka Tour (Médoc), cet événement incontournable continue d’accueillir les plus grands noms du reggae.

Cette année, préparez-vous à vibrer avec notre tête d’affiche le groupe mythique OBIDAYA, habitué des plus grandes scènes internationales.

Esprit familial et ambiance conviviale garantie.

Vous avez été plus de 2300 personnes sur ces 3 jours sous l’ambiance de la caraïbe.

Venez nombreux en famille ou entre amis ! .

Sous la Halle et au Port Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 40 04

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English : Reggae Village Festival 2026 3e Édition !

L’événement Reggae Village Festival 2026 3e Édition ! Bourg a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourg Cubzaguais Tourisme