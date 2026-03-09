Concert de Brass Band avec le Brass Cadences Brass de Blois Langeais
Concert de Brass Band avec le Brass Cadences Brass de Blois Langeais samedi 25 avril 2026.
Concert de Brass Band avec le Brass Cadences Brass de Blois
3 rue Andrée Colson Langeais Indre-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : 2026-04-25 19:45:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
2026-04-25
Le samedi 25 avril 2026, le Brass Band du Pays Bourgueillois accueillera Cadences Brass à 20h30 à la Salle In’Ox de Langeais. Venez découvrir ou redécouvrir le son Brass Band ! Ouverture des portes à 19h45
3 rue Andrée Colson Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
On Saturday April 25, 2026, the Brass Band du Pays Bourgueillois will welcome Cadences Brass at 8:30pm at the Salle In?Ox in Langeais. Come and discover or rediscover the Brass Band sound! Doors open at 7:45pm
