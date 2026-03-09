Concert de Brass Band avec le Brass Cadences Brass de Blois Langeais

Concert de Brass Band avec le Brass Cadences Brass de Blois

3 rue Andrée Colson Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:45:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le samedi 25 avril 2026, le Brass Band du Pays Bourgueillois accueillera Cadences Brass à 20h30 à la Salle In’Ox de Langeais. Venez découvrir ou redécouvrir le son Brass Band ! Ouverture des portes à 19h45

Le samedi 25 avril 2026, le Brass Band du Pays Bourgueillois accueillera Cadences Brass à 20h30 à la Salle In'Ox de Langeais. Venez découvrir ou redécouvrir le son Brass Band ! Ouverture des portes à 19h45

3 rue Andrée Colson Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 12 64

English :

On Saturday April 25, 2026, the Brass Band du Pays Bourgueillois will welcome Cadences Brass at 8:30pm at the Salle In?Ox in Langeais. Come and discover or rediscover the Brass Band sound! Doors open at 7:45pm

