Concert De Brume et de Braise Rue du Huit Mai 1945 Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer

Concert De Brume et de Braise

Rue du Huit Mai 1945 Eglise Saint-Aubin Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Récital De Brume et de Braise avec F. Rouillon (pianiste) et Marie Gautrot (Soprano).

18€ Gratuit pour les moins de 16 ans. .

Rue du Huit Mai 1945 Eglise Saint-Aubin Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 59 30 42 atelierartsetloisirs@gmail.com

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English : Concert De Brume et de Braise

L’événement Concert De Brume et de Braise Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers