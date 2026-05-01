Concert De Brume et de Braise Rue du Huit Mai 1945 Criel-sur-Mer
Concert De Brume et de Braise Rue du Huit Mai 1945 Criel-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.
Criel-sur-Mer
Concert De Brume et de Braise
Rue du Huit Mai 1945 Eglise Saint-Aubin Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Récital De Brume et de Braise avec F. Rouillon (pianiste) et Marie Gautrot (Soprano).
18€ Gratuit pour les moins de 16 ans. .
Rue du Huit Mai 1945 Eglise Saint-Aubin Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 59 30 42 atelierartsetloisirs@gmail.com
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English : Concert De Brume et de Braise
L’événement Concert De Brume et de Braise Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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