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Concert De Brume et de Braise Rue du Huit Mai 1945 Criel-sur-Mer

Concert De Brume et de Braise Rue du Huit Mai 1945 Criel-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue du Huit Mai 1945

Adresse : Eglise Saint-Aubin

Ville : 76910 Criel-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Criel-sur-Mer

Concert De Brume et de Braise

Rue du Huit Mai 1945 Eglise Saint-Aubin Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Récital De Brume et de Braise avec F. Rouillon (pianiste) et Marie Gautrot (Soprano).
18€ Gratuit pour les moins de 16 ans.   .

Rue du Huit Mai 1945 Eglise Saint-Aubin Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 59 30 42  atelierartsetloisirs@gmail.com

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English : Concert De Brume et de Braise

L’événement Concert De Brume et de Braise Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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