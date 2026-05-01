Porte ouverte Visite site éolien Criel-sur-Mer
Porte ouverte Visite site éolien Criel-sur-Mer vendredi 22 mai 2026.
Criel-sur-Mer
Porte ouverte Visite site éolien
Parc éolien Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 09:00:00
fin : 2026-05-22 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Sur réservation.
Dans le cadre de l’opération Génération Transition , qui permet aux scolaires de découvrir des installations d’énergie renouvelable, VALOREM organise une journée porte ouverte sur son parc éolien de CRIEL ENERGIES sur les communes de Criel-sur-Mer et St-Martin-Le-Gaillard. .
Parc éolien Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 61 64 66 audrey.gomes@alorem-energie.com
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English : Porte ouverte Visite site éolien
L’événement Porte ouverte Visite site éolien Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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