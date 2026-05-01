Criel-sur-Mer

Porte ouverte Visite site éolien

Parc éolien Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:00:00

fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Sur réservation.

Dans le cadre de l’opération Génération Transition , qui permet aux scolaires de découvrir des installations d’énergie renouvelable, VALOREM organise une journée porte ouverte sur son parc éolien de CRIEL ENERGIES sur les communes de Criel-sur-Mer et St-Martin-Le-Gaillard. .

Parc éolien Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 61 64 66 audrey.gomes@alorem-energie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Porte ouverte Visite site éolien

L’événement Porte ouverte Visite site éolien Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers