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Porte ouverte Visite site éolien Criel-sur-Mer

Porte ouverte Visite site éolien Criel-sur-Mer vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Parc éolien

Ville : 76910 Criel-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Criel-sur-Mer

Porte ouverte Visite site éolien

Parc éolien Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 09:00:00
fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Sur réservation.
Dans le cadre de l’opération Génération Transition , qui permet aux scolaires de découvrir des installations d’énergie renouvelable, VALOREM organise une journée porte ouverte sur son parc éolien de CRIEL ENERGIES sur les communes de Criel-sur-Mer et St-Martin-Le-Gaillard.   .

Parc éolien Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 61 64 66  audrey.gomes@alorem-energie.com

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English : Porte ouverte Visite site éolien

L’événement Porte ouverte Visite site éolien Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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