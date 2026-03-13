Concert de Camille La Rodia Besançon

Concert de Camille

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Neuf ans après Ouï, Camille revient avec The Sound of Milk (2026), un projet singulier conçu comme un triptyque Naissance, Enfance et Adolescence. À travers cette fresque musicale intime, née de son expérience de mère et d’artiste, Camille explore la joie, la transmission, l’enfance et notre lien au vivant. Entre journal sonore, comédie musicale de poche et envolées pop, elle compose une œuvre tendre et engagée qui sera célébrée sur scène lors de ses retrouvailles avec son public.

The Sound of Milk, l’album de la grâce

Neuf ans après Ouï, Camille sort un nouvel album The Sound of Milk (2026) un album original de par son processus de création et sa forme en triptyque, puisqu’il se compose de Naissance(2015), un journal sonore, d’Enfance(2020), une comédie musicale de poche, et d’Adolescence(2025), un album pop.

Seule la joie me console, et c’est mon rôle d’humaine, de femme et de mère de la nourrir, de la rêver, et de réparer le monde par le chant en le faisant vibrer à nouveau ! nous dit-elle à travers lui. Dans une époque sombre et mouvementée sur les plans social, politique et écologique, Camille fait le choix de parler de la joie puissante et vulnérable à la fois, du féminin, de la maternité, de l’enfance et de la famille au sens large, de la transmission de la musique et de valeurs immuables. Elle s’interroge comment vivre au quotidien face aux enjeux actuels ? Comment prendre soin des enfants et de l’enfant intérieur de chacun, des vivants et du Vivant ? Que leur transmettre pour réenchanter le monde ?

Tendre, lucide et engagé, cet album nous met face aux problématiques et aux défis de l’humanité. Il nous berce aussi pour nous éveiller à l’amour, et rallumer les étoiles là où elles se sont éteintes.

The Sound of Milk est une fresque musicale, qui mûrit depuis plus de quinze ans (l’âge de son fils aîné), où Camille explore la porosité des liens entre sa vie de mère de deux enfants (son fils et sa fille), sa vie de famille et sa vie d’artiste ; tout en retraçant l’histoire de la musique.

En coproduction avec La Rodia. .

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de Camille

L’événement Concert de Camille Besançon a été mis à jour le 2026-03-28 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)