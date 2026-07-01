AGENDA · Sainte-Marie-du-Mont
Concert de Catharsis Sainte-Marie-du-Mont
jeudi 23 juillet 2026 · Sainte-Marie-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Mont
Concert de Catharsis
Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Pop, rock. .
Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 53 69
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English : Concert de Catharsis
L’événement Concert de Catharsis Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Baie du Cotentin
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