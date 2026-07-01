AGENDA · Sainte-Marie-du-Mont
DJ Set QDT Sainte-Marie-du-Mont
jeudi 16 juillet 2026 · Sainte-Marie-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Mont
DJ Set QDT
Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Disco et techno. .
Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90
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English : DJ Set QDT
L’événement DJ Set QDT Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Baie du Cotentin
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