Concert de Chacun son sud

Chapelle saint Jean Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Trio trompette, accordéon et contrebasse dont la musique navigue de pays en pays à la recherche de modernité et détournement de musiques traditionnelles

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Chapelle saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com

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English :

A trio of trumpet, accordion and double bass whose music travels from country to country in search of modernity and a twist on traditional music

L’événement Concert de Chacun son sud Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux