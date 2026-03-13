Concert de Chacun son sud Crupies
Concert de Chacun son sud Crupies dimanche 28 juin 2026.
Concert de Chacun son sud
Chapelle saint Jean Crupies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Trio trompette, accordéon et contrebasse dont la musique navigue de pays en pays à la recherche de modernité et détournement de musiques traditionnelles
.
Chapelle saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A trio of trumpet, accordion and double bass whose music travels from country to country in search of modernity and a twist on traditional music
L’événement Concert de Chacun son sud Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux