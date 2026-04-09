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Concert de chant classique Valprivas

Concert de chant classique Valprivas samedi 9 mai 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 43210 Valprivas

Département : Haute-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Valprivas

Concert de chant classique

Eglise Valprivas Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Concert de chant classique en l’Eglise de Valprivas
Entrée libre
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Eglise Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

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English :

Classical singing concert in Valprivas church
Free admission

L’événement Concert de chant classique Valprivas a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron