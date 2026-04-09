Concert de chant classique Valprivas
Concert de chant classique Valprivas samedi 9 mai 2026.
Valprivas
Concert de chant classique
Eglise Valprivas Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert de chant classique en l’Eglise de Valprivas
Entrée libre
.
Eglise Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Classical singing concert in Valprivas church
Free admission
L’événement Concert de chant classique Valprivas a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron