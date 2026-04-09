Valprivas

Concert de chant classique

Eglise Valprivas Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concert de chant classique en l’Eglise de Valprivas

Entrée libre

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Eglise Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Classical singing concert in Valprivas church

Free admission

L’événement Concert de chant classique Valprivas a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron