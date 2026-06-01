Palavas-les-Flots

CONCERT DE CHANTE PALAVAS

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

20h30

Concert de Chante Palavas sur le thème du bestiaire

Nautilus

Libre participation au profit de la Ligue contre le Cancer

Sur le thème du bestiaire, ce concert offre plus d’une dizaine de chansons mettant en lumière quelques animaux surpris par les arrangements originaux du chef de chœur, Sylvain Guillaud. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 chantepalavas34@gmail.com

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English : CONCERT DE CHANTE PALAVAS

20h30

Concert by Chante Palavas on the theme of bestiary

L’événement CONCERT DE CHANTE PALAVAS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34