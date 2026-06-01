CONCERT DE CHANTE PALAVAS Palavas-les-Flots
CONCERT DE CHANTE PALAVAS Palavas-les-Flots samedi 13 juin 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT DE CHANTE PALAVAS
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
20h30
Concert de Chante Palavas sur le thème du bestiaire
Nautilus
Libre participation au profit de la Ligue contre le Cancer
Sur le thème du bestiaire, ce concert offre plus d’une dizaine de chansons mettant en lumière quelques animaux surpris par les arrangements originaux du chef de chœur, Sylvain Guillaud. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 chantepalavas34@gmail.com
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English : CONCERT DE CHANTE PALAVAS
20h30
Concert by Chante Palavas on the theme of bestiary
L’événement CONCERT DE CHANTE PALAVAS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34
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