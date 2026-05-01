Concert de chants basque avec le choeur d’hommes Adixkideak et le choeur d’hommes Ikusiko Rue de l’Église Saint-Pée-sur-Nivelle
Concert de chants basque avec le choeur d’hommes Adixkideak et le choeur d’hommes Ikusiko Rue de l’Église Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 29 mai 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Concert de chants basque avec le choeur d’hommes Adixkideak et le choeur d’hommes Ikusiko
Rue de l’Église Eglise Saint Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Concert de chants basque avec le choeur d’hommes Adixkideak et le choeur d’hommes Ikusiko à l’Eglise Saint Pierre de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Billetterie sur place. .
Rue de l’Église Eglise Saint Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69
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English : Concert de chants basque avec le choeur d’hommes Adixkideak et le choeur d’hommes Ikusiko
L’événement Concert de chants basque avec le choeur d’hommes Adixkideak et le choeur d’hommes Ikusiko Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque
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