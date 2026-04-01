Concert de Chants Basques Eglise de Martillac Martillac

Martillac

Concert de Chants Basques

Eglise de Martillac 3 Route de Lartigue Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert de chants basque avec les choeur basques de BESTALARIAK (Bordeaux) .

Eglise de Martillac 3 Route de Lartigue Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 68 13 12 martillacloisirs@gmail.com

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English : Concert de Chants Basques

L’événement Concert de Chants Basques Martillac a été mis à jour le 2026-04-15 par Sud Bordeaux Tourisme