Concert de Chants Basques Eglise de Martillac Martillac
Concert de Chants Basques Eglise de Martillac Martillac samedi 25 avril 2026.
Martillac
Concert de Chants Basques
Eglise de Martillac 3 Route de Lartigue Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert de chants basque avec les choeur basques de BESTALARIAK (Bordeaux) .
Eglise de Martillac 3 Route de Lartigue Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 68 13 12 martillacloisirs@gmail.com
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English : Concert de Chants Basques
L’événement Concert de Chants Basques Martillac a été mis à jour le 2026-04-15 par Sud Bordeaux Tourisme
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