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Concert de Chants Basques Eglise de Martillac Martillac

Concert de Chants Basques Eglise de Martillac Martillac

Concert de Chants Basques Eglise de Martillac Martillac samedi 25 avril 2026.

Lieu : Eglise de Martillac

Adresse : 3 Route de Lartigue

Ville : 33650 Martillac

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Martillac

Concert de Chants Basques

Eglise de Martillac 3 Route de Lartigue Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Concert de chants basque avec les choeur basques de BESTALARIAK (Bordeaux)   .

Eglise de Martillac 3 Route de Lartigue Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 68 13 12  martillacloisirs@gmail.com

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English : Concert de Chants Basques

L’événement Concert de Chants Basques Martillac a été mis à jour le 2026-04-15 par Sud Bordeaux Tourisme

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