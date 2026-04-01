My art is back Salle des vignes Martillac

Martillac

My art is back

Salle des vignes 48 Route de Tout Vent Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Compétition de breakdance 2 contre 2

Lors de la qualification a 14 heures, 8 enfants de moins de 15 ans seront qualifiés pour former des groupes de 2 avec 8 danseurs adultes invités !

Ils s’affronteront lors de plusieurs battle pour tenter d’être le grand vainqueur de l’événement.

Une buvette ainsi qu’un snack sera à disposition lors de l’événement

Un stand de vêtements de la marque EVOL et UNK seront aussi présent pour promouvoir la culture Hip-Hop

Nous vous attendons toutes et tous pour profiter pleinement de cette événement ! .

Salle des vignes 48 Route de Tout Vent Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 63 05 17 sin.unk@icloud.com

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English : My art is back

L’événement My art is back Martillac a été mis à jour le 2026-04-16 par Sud Bordeaux Tourisme