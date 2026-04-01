My art is back Salle des vignes Martillac
My art is back Salle des vignes Martillac samedi 25 avril 2026.
Martillac
My art is back
Salle des vignes 48 Route de Tout Vent Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Compétition de breakdance 2 contre 2
Lors de la qualification a 14 heures, 8 enfants de moins de 15 ans seront qualifiés pour former des groupes de 2 avec 8 danseurs adultes invités !
Ils s’affronteront lors de plusieurs battle pour tenter d’être le grand vainqueur de l’événement.
Une buvette ainsi qu’un snack sera à disposition lors de l’événement
Un stand de vêtements de la marque EVOL et UNK seront aussi présent pour promouvoir la culture Hip-Hop
Nous vous attendons toutes et tous pour profiter pleinement de cette événement ! .
Salle des vignes 48 Route de Tout Vent Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 63 05 17 sin.unk@icloud.com
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English : My art is back
L’événement My art is back Martillac a été mis à jour le 2026-04-16 par Sud Bordeaux Tourisme
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