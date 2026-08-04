Informations pratiques

La Forêt-Fouesnant

Concert de chants de marins Les Gabiers de l’Odet

Théâtre de verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert de chants de marins par Les Gabiers de l’Odet au Théâtre de verdure de Peniti. .

Théâtre de verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de chants de marins Les Gabiers de l’Odet La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant