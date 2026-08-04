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AGENDA · La Forêt-Fouesnant

Concert de chants de marins Les Gabiers de l’Odet La Forêt-Fouesnant

vendredi 7 août 2026 · La Forêt-Fouesnant

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Théâtre de verdure de Peniti
Ville
29940 La Forêt-Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

La Forêt-Fouesnant

Concert de chants de marins Les Gabiers de l’Odet

Théâtre de verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concert de chants de marins par Les Gabiers de l’Odet au Théâtre de verdure de Peniti.   .

Théâtre de verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert de chants de marins Les Gabiers de l’Odet La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

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