AGENDA · La Forêt-Fouesnant
Concert de chants de marins Les Gabiers de l’Odet La Forêt-Fouesnant
vendredi 7 août 2026 · La Forêt-Fouesnant
Informations pratiques
La Forêt-Fouesnant
Concert de chants de marins Les Gabiers de l’Odet
Théâtre de verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert de chants de marins par Les Gabiers de l’Odet au Théâtre de verdure de Peniti. .
Théâtre de verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert de chants de marins Les Gabiers de l’Odet La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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