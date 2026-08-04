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AGENDA · Fouesnant

Concert de chants de mer Placître Chapelle St-Sébastien Fouesnant

samedi 29 août 2026 · Placître Chapelle St-Sébastien · Fouesnant

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Placître Chapelle St-Sébastien
Adresse
62 Chemin de Saint-sébastien
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

Concert de chants de mer

Placître Chapelle St-Sébastien 62 Chemin de Saint-sébastien Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Retrouvez comme chaque année le groupe Gwen Aod pour un concert de chants de mer donné en plein air sur le placître de la chapelle Saint-Sébastien à Fouesnant.
Présence des écrivains locaux Annick Le Douget, Sophie Le Floc’h, Lulu et Louis Bertholom.
Café, gâteaux.   .

Placître Chapelle St-Sébastien 62 Chemin de Saint-sébastien Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 54 77 

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English :

L’événement Concert de chants de mer Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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