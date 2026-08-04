Concert de chants de mer Placître Chapelle St-Sébastien Fouesnant
samedi 29 août 2026 · Placître Chapelle St-Sébastien · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Concert de chants de mer
Placître Chapelle St-Sébastien 62 Chemin de Saint-sébastien Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 18:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Retrouvez comme chaque année le groupe Gwen Aod pour un concert de chants de mer donné en plein air sur le placître de la chapelle Saint-Sébastien à Fouesnant.
Présence des écrivains locaux Annick Le Douget, Sophie Le Floc’h, Lulu et Louis Bertholom.
Café, gâteaux. .
Placître Chapelle St-Sébastien 62 Chemin de Saint-sébastien Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 54 77
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English :
L’événement Concert de chants de mer Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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