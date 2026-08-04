Concert de chants de mer Placître Chapelle St-Sébastien Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Concert de chants de mer

Placître Chapelle St-Sébastien 62 Chemin de Saint-sébastien Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Retrouvez comme chaque année le groupe Gwen Aod pour un concert de chants de mer donné en plein air sur le placître de la chapelle Saint-Sébastien à Fouesnant.

Présence des écrivains locaux Annick Le Douget, Sophie Le Floc’h, Lulu et Louis Bertholom.

Café, gâteaux. .

Placître Chapelle St-Sébastien 62 Chemin de Saint-sébastien Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 54 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de chants de mer Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FOUESNANT LES GLENAN