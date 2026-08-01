UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Couvertoirade

Concert de chants Grégoriens La Couvertoirade

vendredi 21 août 2026 · La Couvertoirade

Concert de chants Grégoriens La Couvertoirade

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Ville
12230 La Couvertoirade
Département
Aveyron
Tarif

La Couvertoirade

Concert de chants Grégoriens

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Marthe Davost et Sylvain Dieudonné, de l’ensemble Pérotin le Grand.
À l’issue d’un stage de chant grégorien organisé par l’association Cant’Art à Creissels, un concert exceptionnel sera donné pour célébrer la beauté de ce répertoire millénaire. Les passionnés de musique sacrée et les curieux auront ainsi l’occasion d’apprécier ce patrimoine immatériel
A 16h, dans l’église   .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie   asso.cantart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marthe Davost and Sylvain Dieudonné, of the Pérotin le Grand ensemble.

L’événement Concert de chants Grégoriens La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à La Couvertoirade (Aveyron)