Informations pratiques

La Couvertoirade

Concert de chants Grégoriens

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Marthe Davost et Sylvain Dieudonné, de l’ensemble Pérotin le Grand.

À l’issue d’un stage de chant grégorien organisé par l’association Cant’Art à Creissels, un concert exceptionnel sera donné pour célébrer la beauté de ce répertoire millénaire. Les passionnés de musique sacrée et les curieux auront ainsi l’occasion d’apprécier ce patrimoine immatériel

A 16h, dans l’église .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie asso.cantart@gmail.com

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English :

Marthe Davost and Sylvain Dieudonné, of the Pérotin le Grand ensemble.

L’événement Concert de chants Grégoriens La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)