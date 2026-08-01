Concert de chants Grégoriens La Couvertoirade
vendredi 21 août 2026 · La Couvertoirade
Informations pratiques
La Couvertoirade
Concert de chants Grégoriens
La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Marthe Davost et Sylvain Dieudonné, de l’ensemble Pérotin le Grand.
À l’issue d’un stage de chant grégorien organisé par l’association Cant’Art à Creissels, un concert exceptionnel sera donné pour célébrer la beauté de ce répertoire millénaire. Les passionnés de musique sacrée et les curieux auront ainsi l’occasion d’apprécier ce patrimoine immatériel
A 16h, dans l’église .
La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie asso.cantart@gmail.com
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English :
Marthe Davost and Sylvain Dieudonné, of the Pérotin le Grand ensemble.
L’événement Concert de chants Grégoriens La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)