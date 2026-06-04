AGENDA · La Couvertoirade
Escapade Pastorale La Couvertoirade
dimanche 23 août 2026 · La Couvertoirade
Informations pratiques
La Couvertoirade
Escapade Pastorale
Rue Droite La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Fête de la brebis
Démonstration de chien au troupeau, tonte, stand UNESCO, escape Game.
A partir de 14h, dans différents endroit du village. .
Rue Droite La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59
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English :
Fête de la brebis
L’événement Escapade Pastorale La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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