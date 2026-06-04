Informations pratiques

La Couvertoirade

Escapade Pastorale

Rue Droite La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Fête de la brebis

Démonstration de chien au troupeau, tonte, stand UNESCO, escape Game.

A partir de 14h, dans différents endroit du village. .

Rue Droite La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59

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English :

Fête de la brebis

L’événement Escapade Pastorale La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)