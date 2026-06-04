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Escapade Pastorale La Couvertoirade

dimanche 23 août 2026 · La Couvertoirade

Escapade Pastorale La Couvertoirade

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Rue Droite
Ville
12230 La Couvertoirade
Département
Aveyron
Tarif

La Couvertoirade

Escapade Pastorale

Rue Droite La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Fête de la brebis
Démonstration de chien au troupeau, tonte, stand UNESCO, escape Game.
A partir de 14h, dans différents endroit du village.   .

Rue Droite La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59 

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English :

Fête de la brebis

L’événement Escapade Pastorale La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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