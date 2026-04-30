La Couvertoirade

La Couvertoirade fait son cinéma

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-17

Deux soirées projections une soirée documentaire échange puis une soirée film familiale

Dimanche 9/08 projection d’un documentaire consacré aux Cévennes avec la présence exceptionnelle de la réalisatrice. Suivie d’une échange avec elle.

Dimanche 17/08 projection d’une film familial pour ravir petits et grands et partager un moment convivial en plein coeur de l’été.

Informations détaillées non communiquées à ce jour.

Dès 21h, aux abords de la cité

Buvette et petites douceurs sur place

Proposé par l’asso. les Voix de la Cité .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 13 22 36 19

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English :

Two evening screenings: a documentary/exchange evening followed by a family film evening

L’événement La Couvertoirade fait son cinéma La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)