La Couvertoirade fait son cinéma La Couvertoirade
La Couvertoirade fait son cinéma La Couvertoirade dimanche 9 août 2026.
La Couvertoirade
La Couvertoirade fait son cinéma
La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-17
Deux soirées projections une soirée documentaire échange puis une soirée film familiale
Dimanche 9/08 projection d’un documentaire consacré aux Cévennes avec la présence exceptionnelle de la réalisatrice. Suivie d’une échange avec elle.
Dimanche 17/08 projection d’une film familial pour ravir petits et grands et partager un moment convivial en plein coeur de l’été.
Informations détaillées non communiquées à ce jour.
Dès 21h, aux abords de la cité
Buvette et petites douceurs sur place
Proposé par l’asso. les Voix de la Cité .
La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 13 22 36 19
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English :
Two evening screenings: a documentary/exchange evening followed by a family film evening
L’événement La Couvertoirade fait son cinéma La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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