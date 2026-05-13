La Couvertoirade

Festival Y’a d’la voix !

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Festival de Chants de Rues Pour la fête de la Musique, un festival unique en France dans les ruelles de la Cité et ses remparts. Comme au siècle dernier !

Comme chaque année cet événement se déroule pour la Fête de la Musique. L’originalité de ce Festival c’est VOUS qui chantez.

Cette année, pas de RDV à thème mais, en permanence des groupes se constituent sur la Place de l’Acacia ou près du bar sur la grand’ place ou au pied du château. Ici on chante ce qu’on aime de la chanson pour rire aux chansons militantes en passant par les plus belles chansons des 100 dernières années.

Points culminants du Festival :

· A 17h, ouverture en fanfare du Festival : une déambulation dans les ruelles des remparts derrière une fanfare locale emballante. Un lancement bien sympa en familles.

· Un apéro chantant à partir de 19h : ici, on chante, on boit, on blague, dans la bonne humeur. RV sous le grand barnum sur la place des Remparts… Et là apparait le clou de la soirée : un vrai Orgue de Barbarie et ses centaines de musiques à chansons qui va animer toute la soirée jusqu’au bout de la nuit !!! Chouette, non ?

· Et vers 20h30, le grand repas sous le barnum : comme de tradition, ici on mange pour pas cher du bon, du bio, du local. Une soirée où la chanson est partout.

Attention : 100 places maxi à table…

RDV à 11h-15h-17h-19h (7 chansons par RDV)

Dans les ruelles de la cité .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 7 61 21 83 56 larzac.sportsetloisirs@orange.fr

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English :

Festival de Chants de Rues For the Fête de la Musique, a unique festival in France in the narrow streets of the Cité and its ramparts. Just like in the last century!

L’événement Festival Y’a d’la voix ! La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)