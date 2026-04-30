La Couvertoirade

Spectacle équestre

Suivre le fléchage depuis le parking La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Mémoires d’un vieux Tzigane par la compagnie équestre Pascal Petot

Chorégraphe et professeur de danse, Piéta rentre chez lui après une journée de travail exténuante. Il a la surprise de recevoir la visite d’une amie d’enfance, venue de Russie à Paris pour donner un tour de chant, qui lui rappelle de nombreux souvenirs autour de la danse et de la musique tziganes.

Tous les vendredi du 24 juillet au 21 août à 16h30

Durée 1h

Suivre le fléchage jusqu’au lieu de la représentation .

Suivre le fléchage depuis le parking La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 13 22 36 19

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English :

Mémoires d’un vieux Tzigane by the Pascal Petot equestrian company

L’événement Spectacle équestre La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)