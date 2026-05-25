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Concert Chants sacrés et populaires La Couvertoirade

Concert Chants sacrés et populaires La Couvertoirade

Concert Chants sacrés et populaires La Couvertoirade mercredi 29 juillet 2026.

Ville : 12230 La Couvertoirade

Département : Aveyron

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : jeudi 29 juillet 2027

Tarif :

La Couvertoirade

Concert Chants sacrés et populaires

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2027-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Voix, Oud (luth) et Guitare
Chants sacrés Gégorien, Syriapque (araméen chrétien), Soufi en turc, Juif hassidique
Chants populaires de Méditerranée Puglia, Italie du Sud, Arabo-adalous, Séfarades, Anatolie
Interprétés par Nicolas Courdeau
A 16h, en l’église Saint-Christol   .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59 

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English :

Vocals, Oud (lute) and Guitar

L’événement Concert Chants sacrés et populaires La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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