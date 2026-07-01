Soirée rock Roots & Fête foraine La Couvertoirade
lundi 27 juillet 2026 · La Couvertoirade
Informations pratiques
La Couvertoirade
Soirée rock Roots & Fête foraine
La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Dans le cadre de Swing au Larzac.
Venez découvrir une soirée unique sous chapiteau de cirque. Entre concerts, bonne humeur et fête foraine déglinguée
Dès 15h Fête foraine déglinguée avec animations et surprises
A partir de 20h30 Steady Roots reggae vibes / Les Car Casse rock déjanté (famille Walili)
Bar & restauration sur place
Un rendez-vous hors cadre au cœur du Larzac, à partager entre amis ou en famille !
Dans le champs, à côté de la Lavogne
=> Achat du billet ici 15 .
La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie
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English :
As part of Swing au Larzac.
L’événement Soirée rock Roots & Fête foraine La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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