Informations pratiques

La Couvertoirade

Soirée rock Roots & Fête foraine

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Dans le cadre de Swing au Larzac.

Venez découvrir une soirée unique sous chapiteau de cirque. Entre concerts, bonne humeur et fête foraine déglinguée

Dès 15h Fête foraine déglinguée avec animations et surprises

A partir de 20h30 Steady Roots reggae vibes / Les Car Casse rock déjanté (famille Walili)

Bar & restauration sur place

Un rendez-vous hors cadre au cœur du Larzac, à partager entre amis ou en famille !

Dans le champs, à côté de la Lavogne

=> Achat du billet ici 15 .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Swing au Larzac.

L’événement Soirée rock Roots & Fête foraine La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)