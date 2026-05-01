Festival des Epouvantails La Couvertoirade

La Couvertoirade

Festival des Epouvantails

La Blaquèrerie Au jardin communal derrière l’école La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Animations, spectacles, concerts… Un festival familial pour très grands et tous petits

Cette année, l’association Larzac Repère , organisatrice, investit le jardin communal derrière l’école maternelle pour une édition champêtre autour d’initiatives écodurables et d’activités ludiques : fours solaires, vélos solaires, stand de bouturage, exposition départementale sur les arbres, stand de la médiathèque, jeux géants, chamboule tout, maquillage, jeu de piste etc… Le tout sous le regard bienveillant de nos épouvantails. Ce joyeux programme est soutenu par la commune, la communauté de communes, le département et la fédération départementale des foyers ruraux.

Le tout rythmé par des temps forts avec des spectacles d’acrobates proposés par la Cie Poecirque, la Cie La Soupape et des concerts avec le groupe trad’ les tortues solubles et une scène ouverte.

Et bien sûr buvette et restauration : à midi repas partagé, food truck le soir.

Dès la veille à partir de 15h, bénévoles, nous vous accueillons pour les installations dans le pré suivies d’un petit spectacle théâtral d’ouverture (Cie du Collembole) dans l’église du village à 18h30 puis d’un apéritif offert en remerciement.

Venez nombreux !

PROGRAMME COMPLET

SAMEDI 23 MAI

18h30 Spectacle seul en scène. Cie du Collembole (place de l’église)

19h30 Apéritif offert pour les bénévoles engagés

Envie de participer ? Rejoins l’équipe et envoie-nous un message !

DIMANCHE 24 MAI

11h Installation collective & repas partagé

13h Déambulation acrobatique et musicale

Cie Poecirque

13h–18h Exposition “Les arbres” (église)

14h Stands & animations jeux géants • échasses • coiffures végétales • maquillage • mini épouvantails • bouturage • vélos solaires • four solaire • jeu de piste

16h Déambulation Cie Poecirque

16h30 Goûter au jardin & pesée du sac

17h Spectacle “La beauté de nos vies bancales” Cie La Soupape

18h Scène libre

19h30 Concert trad. Les Tortues Solubles

Sur place Buvette • crêpes • gaufres toute la journée. Food truck le dimanche soir

Festival à taille humaine, joyeux et poétique 2 .

La Blaquèrerie Au jardin communal derrière l’école La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie larzac.repere@gmail.com

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English :

Entertainment, shows, concerts… A family festival for all ages

L’événement Festival des Epouvantails La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)