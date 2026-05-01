Chorale en concert La Couvertoirade
Chorale en concert La Couvertoirade dimanche 17 mai 2026.
La Couvertoirade
Chorale en concert
La Bourg La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Concert de la chorale La tribu vocale
A 11h30 en l’église .
La Bourg La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59
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English :
La tribu vocale choir concert
L’événement Chorale en concert La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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