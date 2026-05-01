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Chorale en concert La Couvertoirade

Chorale en concert La Couvertoirade dimanche 17 mai 2026.

Adresse : La Bourg

Ville : 12230 La Couvertoirade

Département : Aveyron

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

La Couvertoirade

Chorale en concert

La Bourg La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Concert de la chorale La tribu vocale
A 11h30 en l’église   .

La Bourg La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59 

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English :

La tribu vocale choir concert

L’événement Chorale en concert La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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