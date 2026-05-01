La Couvertoirade

Chorale en concert

La Bourg La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Concert de la chorale La tribu vocale

A 11h30 en l’église .

La Bourg La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59

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English :

La tribu vocale choir concert

L’événement Chorale en concert La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)