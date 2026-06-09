Lampaul-Ploudalmézeau

Concert de chants polyphoniques bretons

Église St Pol Aurélien Lampaul-Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Par le choeur Heckleo de Landerneau et Ar C’Hornog de Milizac. .

Église St Pol Aurélien Lampaul-Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 66 78 39 92

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English :

L’événement Concert de chants polyphoniques bretons Lampaul-Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT IROISE BRETAGNE