Concert de chants polyphoniques bretons Lampaul-Ploudalmézeau
Concert de chants polyphoniques bretons Lampaul-Ploudalmézeau dimanche 12 juillet 2026.
Lampaul-Ploudalmézeau
Concert de chants polyphoniques bretons
Église St Pol Aurélien Lampaul-Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Par le choeur Heckleo de Landerneau et Ar C’Hornog de Milizac. .
Église St Pol Aurélien Lampaul-Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 66 78 39 92
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English :
L’événement Concert de chants polyphoniques bretons Lampaul-Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT IROISE BRETAGNE
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