Concert de musique classique Église St Pol Aurélien Lampaul-Ploudalmézeau
Concert de musique classique Église St Pol Aurélien Lampaul-Ploudalmézeau vendredi 10 juillet 2026.
Lampaul-Ploudalmézeau
Concert de musique classique
Église St Pol Aurélien 9 route de la Plage Lampaul-Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Avec un trio de hautbois, basson et flûte traversière sur des oeuvres de Vivaldi, Salieri et Cambini. Un beau programme en perspective pour ce premier concert de l’été. .
Église St Pol Aurélien 9 route de la Plage Lampaul-Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 66 78 39 92
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English : Concert de musique classique
L’événement Concert de musique classique Lampaul-Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE