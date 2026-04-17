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Concert de musique classique Église St Pol Aurélien Lampaul-Ploudalmézeau

Concert de musique classique Église St Pol Aurélien Lampaul-Ploudalmézeau vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Église St Pol Aurélien

Adresse : 9 route de la Plage

Ville : 29830 Lampaul-Ploudalmézeau

Département : Finistère

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lampaul-Ploudalmézeau

Concert de musique classique

Église St Pol Aurélien 9 route de la Plage Lampaul-Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Avec un trio de hautbois, basson et flûte traversière sur des oeuvres de Vivaldi, Salieri et Cambini. Un beau programme en perspective pour ce premier concert de l’été.   .

Église St Pol Aurélien 9 route de la Plage Lampaul-Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 66 78 39 92 

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English : Concert de musique classique

L’événement Concert de musique classique Lampaul-Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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