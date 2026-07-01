Concert de chants sacrés, Eglise Saint-Jean-Baptiste, Brienne-sur-Aisne

Informations pratiques

Concert de chants sacrés Vendredi 18 septembre, 19h00 Eglise Saint-Jean-Baptiste Ardennes

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Venez découvrir l’église de notre village ! Véritable témoin de l’histoire locale depuis sa construction au XIIIème siècle, cet édifice présente des éléments architecturaux remarquables, ainsi que de beaux vitraux et tableaux.

Et profitez d’un concert de chants sacrés pour vous plonger dans la spiritualité de ce lieu de prière et bénéficier d’un pause musicale en douceur.

Eglise Saint-Jean-Baptiste rue d’Obernai 08190 Brienne-sur-Aisne Brienne-sur-Aisne 08190 Ardennes Grand Est L’église Saint-Jean-Baptiste aurait été, à la fin du XIIème siècle, l’œuvre des Bénédictins d’Évergnicourt. Dotée de revenus considérables jusqu’à la Révolution, elle était encore bien entretenue à la fin du siècle dernier.

On peut signaler les fonts baptismaux du XIIe siècle, dont la cuve en pierre dite bleue est cantonnée de quatre têtes, et le retable du chœur à colonnes corinthiennes du XVIIème siècle encadrant une toile du XVIIIème attribuée à N. Wilbaut, peintre de Château-Porcien, sur le thème du baptême du Christ. Dans la perspective d’une remise en état générale, la Sauvegarde de l’Art Français a accordé une aide de 50 000 francs en 1997 pour la restauration du clocher.

Découvrez l’église de notre village ! Véritable témoin de l’histoire locale depuis sa construction au 13ème siècle, cet édifice présente des éléments architecturaux remarquables ainsi que de et …

Mathilde Leriche