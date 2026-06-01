Concert de Choeur à Coeur Meyrals
Concert de Choeur à Coeur Meyrals dimanche 21 juin 2026.
Meyrals
Concert de Choeur à Coeur
Eglise Meyrals Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique 2026 en l’Eglise de Meyrals à 16 h30 concert avec la chorale Choeur à coeur .Entrée libre suivi d’un verre de l’amitié.
Fête de la musique 2026 en l’Eglise de Meyrals à 16 h30 concert avec la chorale Choeur à coeur .Entrée libre suivi d’un verre de l’amitié. .
Eglise Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 45 29 50
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English : Concert de Choeur à Coeur
Meyrals Church
Sunday December 14 at 5:00 pm
Choeur à coeur de Meyrals choir
Christmas concert
Free admission
Mulled wine and brazier
L’événement Concert de Choeur à Coeur Meyrals a été mis à jour le 2026-06-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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