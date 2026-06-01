Meyrals

Concert de Choeur à Coeur

Eglise Meyrals Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique 2026 en l’Eglise de Meyrals à 16 h30 concert avec la chorale Choeur à coeur .Entrée libre suivi d’un verre de l’amitié.

Fête de la musique 2026 en l’Eglise de Meyrals à 16 h30 concert avec la chorale Choeur à coeur .Entrée libre suivi d’un verre de l’amitié. .

Eglise Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 45 29 50

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English : Concert de Choeur à Coeur

Meyrals Church

Sunday December 14 at 5:00 pm

Choeur à coeur de Meyrals choir

Christmas concert

Free admission

Mulled wine and brazier

L’événement Concert de Choeur à Coeur Meyrals a été mis à jour le 2026-06-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne