Concert de Chorale, Eglise Notre-Dame de Capelle-Fermont, Capelle-Fermont

Informations pratiques

Concert de Chorale Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise Notre-Dame de Capelle-Fermont Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église Notre-Dame est modeste en taille, réduite à une prolongation du mur pignon comportant des baies hébergeant les cloches. La fondation de cet édifice et une partie de la maçonnerie remonteraient au XI7me siécle. L’église fut remaniée lors de différentes campagnes de travaux entre le milieu du XVIè et le milieu du XVIIè siècle.

Concert de Chorale avec Choralys de 16h à 17h

Eglise Notre-Dame de Capelle-Fermont rue de l’église Capelle-Fermont Capelle-Fermont 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France

L’église Notre-Dame est modeste en taille, réduite à une prolongation du mur pignon comportant des baies hébergeant les cloches. La fondation de cet édifice et une partie de la maçonnerie au XI7me de…

©Capelle-Fermont