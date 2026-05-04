Quins

Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là

248 route de Naucelle Quins Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert avec les chorales Bulles d’Air de Quins et Ces Gars Là de Baraqueville.

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248 route de Naucelle Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 45 59 64 38

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English :

Concert with choirs Bulles d’Air from Quins and Ces Gars Là from Baraqueville.

L’événement Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là Quins a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)