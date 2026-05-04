Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là Quins
Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là Quins vendredi 12 juin 2026.
Quins
Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là
248 route de Naucelle Quins Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert avec les chorales Bulles d’Air de Quins et Ces Gars Là de Baraqueville.
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248 route de Naucelle Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 45 59 64 38
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English :
Concert with choirs Bulles d’Air from Quins and Ces Gars Là from Baraqueville.
L’événement Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là Quins a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)