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Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là Quins

Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là Quins

Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là Quins vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 248 route de Naucelle

Ville : 12800 Quins

Département : Aveyron

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Quins

Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là

248 route de Naucelle Quins Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Concert avec les chorales Bulles d’Air de Quins et Ces Gars Là de Baraqueville.
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248 route de Naucelle Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 45 59 64 38 

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English :

Concert with choirs Bulles d’Air from Quins and Ces Gars Là from Baraqueville.

L’événement Concert de Chorales Bulles d’Air et Ces Gars là Quins a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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