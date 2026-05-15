Quins

La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026

Quins Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’association FFRandonnée Les Brodequins propose une randonnée au départ de la salle des fêtes de Quins.

Randonnée de 15km 4h.

Départ à 08h30 depuis la salle des fêtes. 3 .

Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 04 89 27

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English :

The FFRandonnée association Les Brodequins proposes a hike starting from the Quins village hall.

L’événement La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026 Quins a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)