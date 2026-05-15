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La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026 Quins

La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026 Quins

La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026 Quins dimanche 4 octobre 2026.

Ville : 12800 Quins

Département : Aveyron

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Quins

La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026

Quins Aveyron

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

L’association FFRandonnée Les Brodequins propose une randonnée au départ de la salle des fêtes de Quins.
Randonnée de 15km 4h.
Départ à 08h30 depuis la salle des fêtes. 3  .

Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 04 89 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The FFRandonnée association Les Brodequins proposes a hike starting from the Quins village hall.

L’événement La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026 Quins a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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