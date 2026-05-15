La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026 Quins
La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026 Quins dimanche 4 octobre 2026.
Quins
La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026
Quins Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
L’association FFRandonnée Les Brodequins propose une randonnée au départ de la salle des fêtes de Quins.
Randonnée de 15km 4h.
Départ à 08h30 depuis la salle des fêtes. 3 .
Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 04 89 27
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English :
The FFRandonnée association Les Brodequins proposes a hike starting from the Quins village hall.
L’événement La boucle Quinsoise A chaque dimanche sa rando 2026 Quins a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)