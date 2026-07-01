Exposition à la chapelle Saint-Clair de Verdun, Chapelle Saint-Clair de Verdun, Quins

Informations pratiques

Exposition à la chapelle Saint-Clair de Verdun 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Clair de Verdun Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En vous rendant dans la maison voisine de la chapelle Saint-Clair, vous pourrez compléter la visite par une exposition de photographies et d’objets consacrée aux travaux de restauration du site.

Cette présentation met également en valeur des éléments architecturaux remarquables, témoins de l’histoire et de la richesse patrimoniale du lieu.

Chapelle Saint-Clair de Verdun 143 Chemin de Saint Clair de Verdun, 12800 Quins, France Quins 12800 Aveyron Occitanie 0565690304 https://www.quins.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine A l’origine chapelle du château dont on aperçoit encore une tour, la chapelle fut construite à la fin du Xe siècle et est un des édifices religieux les plus anciens du Rouergue. Elle possède un chœur rectangulaire orné de peintures du XVe siècle, une voûte en berceau et une nef charpentée séparée du chœur par un arc triomphal.

En vous rendant dans la maison voisine de la chapelle Saint-Clair, vous pourrez compléter la visite par une exposition de photographies et d’objets consacrée aux travaux de restauration du site.

©Gilbert Roumec