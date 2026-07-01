Visite guidée de la chapelle Saint-Clair-de-Verdun, Chapelle Saint-Clair de Verdun, Quins

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Saint-Clair-de-Verdun 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Clair de Verdun Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des bénévoles de l’association Saint-Clair de Verdun vous feront découvrir la chapelle préromane, qu’ils ont restaurée, dans un cadre verdoyant et paisible.

Les enfants pourront également participer à un jeu de piste sur le site.

Chapelle Saint-Clair de Verdun 143 Chemin de Saint Clair de Verdun, 12800 Quins, France Quins 12800 Aveyron Occitanie 0565690304 https://www.quins.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine A l’origine chapelle du château dont on aperçoit encore une tour, la chapelle fut construite à la fin du Xe siècle et est un des édifices religieux les plus anciens du Rouergue. Elle possède un chœur rectangulaire orné de peintures du XVe siècle, une voûte en berceau et une nef charpentée séparée du chœur par un arc triomphal.

Des bénévoles de l’association Saint-Clair de Verdun vous feront découvrir la chapelle préromane, qu’ils ont restaurée, dans un cadre verdoyant et paisible.

©Gilbert Roumec