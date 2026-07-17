Informations pratiques

Mésanger

Concert de chorales du Club de L’amitié

Complexe Le Phénix Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Passez un bon moment en chansons avec le choeur Arc en Ciel du Club de L’amitié.

Présence de la chorale Le val chantant de Champtoceaux.

Organisé par le Club de L’amitié d’Ancenis-Saint-Géréon. .

Complexe Le Phénix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 87 75 27

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English :

Enjoy a fun time singing with the Arc en Ciel choir from the Club de L’amiti%E9.

L’événement Concert de chorales du Club de L’amitié Mésanger a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis